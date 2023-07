Elodie, nausea in barca durante l’esibizione: “Così è difficile, è la prima volta”

Elodie è attualmente una delle cantanti italiane più apprezzate e famose del panorama musicale nel nostro Paese. L’ex concorrente di Amici è stata chiamata ad esibirsi durante un boat party, ma ha avuto qualche problema con la nausea.

Nausea e musica per Elodie: “Così è difficile”

Peroni Nastro Azzurro ha organizzato una festa su un’imbarcazione a largo della costa di Capri. Lo show è stato condotto da Tommaso Zorzi ed Elodie ha partecipato in qualità di ospite d’onore. L’artista si è esibita sulle note delle sue hit più famose ma ha ammesso di aver avuto qualche problemino con la nausea.

Elodie ha fatto molta fatica ad esibirsi poiché non ha mai presenziato ad eventi simili: “Ho un po’ di nausea, sono onesta è difficile… Questa è la mia prima volta. Sono molto felice di farlo con voi ma è difficile cantare con le onde”.

Qualcuno le ha proposto di prendere un farmaco adatto alla situazione ma lei ha deciso di continuare: “No no, no farmaci, niente”. Come si dice, The Show Must Go On.

Icona della musica pop

Per Elodie questi ultimi anni sono stati molto importanti. La donna è stata consacrata icona della musica pop, è molto seguita sui social e le sue hit stanno scalando tutte le classifiche. Inoltre, nel 2022 è stata protagonista del film Ti mangio il cuore, diretto da Pippo Mezzapesa. Nel 2023, con il brano Proiettili (ti mangio il cuore), Elodie ha vinto il David di Donatello per la miglior canzone originale.