Elodie, Nina Zilli pubblica una frecciatina per la cantante? Polemica sui social

Nelle ultime ore Nina Zilli, nota cantante, è finita al centro delle polemiche per un tweet alquanto singolare. Nello specifico, la cantante ha pubblicato un post molto provocatorio riferendosi a tutte quelle donne che utilizzano il proprio corpo per pubblicizzare le proprie canzoni. In molti hanno pensato che la Zilli si riferisse ad Elodie, o perché no, anche ad Annalisa.

Il tweet di Nina Zilli

Ultimamente la cantante ha pubblicato un post alquanto polemico su Twitter: “Consiglio a chi volesse mai intraprendere la carriera da cantante e/o cantautrice: esci le canzoni belle e non la fi*a”. Insomma, un tweet che di che di certo non lascia spazio all’immaginazione e che ha generato parecchie risposte.

A chi si riferiva la cantante?

C’è da dire che Nina Zilli non ha fatto nomi, pertanto con questo tweet potrebbe riferirisi a chiunque. Tuttavia, la tempistica è sospetta poiché nelle ultime ore proprio Elodie ha pubblicato sui social diversi scatti provocatori e sexy per pubblicizzare il nuovo album, OK, respira.

Non solo, qualche follower ha ipotizzato che in questo calderone di donne ci fosse anche Annalisa, la quale potrebbe essersi ispirata proprio ad Elodie di recente. L’artista si è rivolta alle persone in generale ma la dinamica e tempistica non giocano a suo favore.

Sta di fatto che il suo tweet ha generato parecchie polemiche e in molti le sono andati contro: “Nina piuttosto esci qualcosa pure tu ogni tanto”; “E se qualcuno volesse uscirle entrambe? Che male c’è?”; “Gli uomini possono spogliarsi e le donne no?”; “Non facevi prima a dire che stai rosicando?”.

In tanti, infatti, l’hanno accusata di “rosicare” per il successo degli altri, così la Zilli ha risposto: “E chi rosica? Tu? Non so se ti sei accorta, si parla di scelte. L’arte ci fu VIETATA fino ai primi del ‘900. Facciamo arte. E mercificarci senza contenuto è deprimente e maschilista. Prima di uscire il corpo, uscire contenuti. Siam nel 2022, serve ancora il nudo? Che tristezza“.