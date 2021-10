Elodie, nuova paparazzata: avvistata nuovamente in compagnia di Davide Rossi

Sembra proprio che la storia tra Elodie e Marracash sia oramai giunta al capolinea. Per quanto riguarda l’ex concorrente di Amici, già due settimane fa era stata paparazzata in compagnia di un altro uomo, Davide Rossi, ex modello ed attuale marketing manager di Armani.

Dopo il primo avvistamento, la cantante è stata nuovamente beccata in compagnia dell’ex modello. A pubblicare la paparazzata, questa volta, è stato il settimanale Oggi.

NUOVO AVVISTAMENTO – Se Marracash ha smentito con ironia il suo presunto flirt con la cantante Rosmy, Elodie, dal canto suo, continua ad essere avvistata in compagnia di Davide. Dopo la paparazzata della rivista Chi, questa volta è il turno di Oggi.

Il settimanale ha infatti beccato i due mentre uscivano dalla casa di Diletta Leotta. Sebbene l’artista non si sia espressa al riguardo, il settimanale ha ipotizzato che sia proprio Rossi il nuovo amore della Patrizi:

“Come avevamo anticipato su Oggi, la love story tra Elodie e il rapper Marracash è arrivata al capolinea. E la bellissima cantante ha un nuovo accompagnatore nelle notti milanesi, Davide Rossi, modello e manager di Armani. Che sia una nuova fiamma, un amico del cuore o un chiodo-schiaccia-chiodo si vedrà. I due sono stati sorpresi a Milano mentre uscivano dal grattacielo extra lusso dove abita Diletta Leotta, che li aveva invitati per una serata tra amici. Elodie è sensualissima in un abito nero dagli spacchi profondi, ma ha lo sguardo preoccupato, si rabbuia quando vede il fotografo e fugge via in taxi”.

Per vedere le foto, clicca qui.