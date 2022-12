Elodie, polemica sui social per uno scatto su Instagram: “Eri più bella prima”

La cantante Elodie è finita al centro della polemica per uno scatto pubblicato sui social: ecco cosa hanno detto i follower

Elodie, nota cantante lanciata dal programma Amici di Maria De Filippi, è cresciuta molto negli ultimi anni, soprattutto artisticamente. La giovane finisce spesso al centro del gossip non solo per le sue incredibili doti ma anche per le sue provocazioni. L’ultimo post pubblicato su Instagram, ad esempio, ha ricevuto diverse critiche. Vediamo cosa è accaduto.

Critiche per Elodie: “Eri più bella prima”

La cantante ha pubblicato sui social uno scatto mozzafiato per pubblicizzare le nuove date del suo tour e l’uscita dei biglietti per alcune tappe. Ovviamente ha ricevuto tantissimi complimenti per il fisico scultoreo e la sensualità che la contraddistingue. Tuttavia, non sono mancati i commenti negativi di chi la preferiva più “acerba”.

“Eri più bella al primo Saremo. Bellissima e raffinata” commenta un follower. “Non mi piace molto questa foto, sei bellissima ma non capisco questa posa” scrive un’altra persona. “Ma qualche post vestita?” commenta ironicamente un utente sottolineando come il look della cantante sia cambiato nel corso degli anni.

“Non devi piacere perché fai vedere tette o culo o pose osé. Tu piaci perché sei Elodie e la tua voce è tutto. Il tuo viso è tutto. Tu sei tu, non devi mostrarti sempre nuda o volgare” scrive un’altra follower. Insomma, non tutti hanno apprezzato questo cambiamento radicale di Elodie, diventata recentemente anche attrice e modella.

Nonostante le critiche, la donna non si è mai fatta problemi nel mostrare il suo corpo. Anzi, in una recente intervista Elodie confessò di sentirsi molto bene con sé stessa, pertanto di non avere timore di mostrarsi.