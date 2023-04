Elodie, premiata al Bif&st: sul palco sfoggia un sensuale ed elegante outfit

Elodie è approdata anche nel mondo del cinema, recitando nel film Ti mangio il cuore, del regista pugliese Pippo Mezzapesa. Ospite del Bif&st, la cantante, reduce dal successo ottenuto a Sanremo, ha ricevuto il premio Silvana Mangano. Per l’occasione l’ex volto di Amici ha sfoggiato un sensuale ed elegante outfit.

LA PRIEMIAZIONE AL BIF&ST – A presenziare al Bif&st, il Bari International Film Festival, è stata anche Elodie in veste di ospite. La donna, infatti, è salita sul palco del teatro Petruzzelli, per consegnare a Luigi Lo Cascio il Federico Fellini Platinum Award for Cinematic Excellence. Inaspettatamente per l’artista, durante l’evento ha ottenuto un premio.

L’ex concorrente di Amici è stata premiata come attrice rivelazione grazie alla sua interpretazione di Marilena Camporeale nell’ultima pellicola di Pippo Mezzapesa. Ancora sorpresa e orgogliosa del traguardo raggiunto, l’artista ha ammesso che al primo posto rimarrà sempre la musica, ma che è decisa a ritagliarsi del tempo per la recitazione.

Oltre ad essere un’ottima attrice e una talentuosa cantante, Elodie ha dimostrato di essere anche una vera icona di stile. Già durante la sua esperienza al Festival di Sanremo, ha esibito dei look che non sono passati di certo inosservati. Anche per questa occasione la donna ha esibito un outfit elegante e sensuale.

Per l’evento a Bari la donna ha deciso di indossare un abbinamento della collezione Spring/Summer 2023 firmato Valentino, costituito da un body color sabbia effetto nude aderentissimo con gonna gialla con strascico posteriore. Questi due capi costano rispettivamente 600 euro e 3.500 euro. Per i gioielli, invece, la cantante ha optato per Tiffany&Co.