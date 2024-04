Elodie prova ad abbracciare Guè Pequeno ma lui rifiuta: il significato divide il web

Elodie e Marracash si trovano al centro di un intenso vortice di pettegolezzi, con Gué Pequeno che sembra abbia evitato un gesto affettuoso della cantante. La trama del gossip del momento narra di Gué che rifiuta un abbraccio richiesto Elodie. Questo è quanto riportato con fervore da Gabriele Parpiglia su RTL 102.5.

Secondo i dettagli emersi, sembra che Gué Pequeno stia evitando ogni contatto fisico con l’ex di Amici, soprattutto in termini di abbracci. Inoltre, si insinua che il rapper stia evitando la cantante per un motivo specifico. Durante il backstage del concerto di reunion dei Club Dogo, dove Elodie era presente come ospite, Gué avrebbe negato l’abbraccio alla cantante in segno di rispetto verso il collega rapper, Marracash, che è vicino a lui ed è stato l’ex di lei.

Il gesto di “rispetto” divide il web

Su internet, alcuni utenti criticano il gesto di Gué, accusandolo di sessismo, maschilismo, classismo e razzismo nei confronti della cantante, data la complessa dinamica tra le parti coinvolte. Alcuni non accettano l’idea che Elodie venga trattata come un oggetto da manipolare a piacimento, quando il suo abbraccio sarebbe stato un gesto di amicizia verso Gué.

Sembrerebbe che ogni tipo di rapporto tra Elodie e Marracash sia ormai giunto al termine, specialmente considerando che dal 2022 Elodie è in una relazione stabile con il suo attuale fidanzato, Andrea Iannone, che non fa parte del mondo della musica. Con il pilota di MotoGP, conosciuto grazie all’intervento di Diletta Leotta, Elodie sembra desiderare una relazione seria, al di là delle turbolenze del gossip riguardanti il suo passato con i cantanti Gué e Marracash.