Elodie, sfogo sui social per il Pride a Roma: “Tutto il mio sostegno”

Elodie è sempre stata molto vicino alle tematiche LGBTQ+, per questo motivo non ha reagito molto bene alla notizia circolata qualche ora fa circa la decisione della Regione Lazio di revocare il patrocinio alla manifestazione ‘Roma Pride 2023’. Vediamo cosa è successo e perché la cantante si è sfogata sui social.

La decisione della Regione Lazio

Nella giornata di ieri, la Ragione Lazio ha fatto sapere di negare il patrocinio alla manifestazione del Roma Gay Pride 2023. Stando a quanto rivelato dalle istituzioni, la decisione sarebbe arrivata a seguito di alcune dichiarazioni, toni e propositi contenuti nel manifesto dell’evento intitolato Queeresistenza.

A quanto pare queste affermazioni violerebbero le condizioni richieste per la concessione del patrocinio dalla Regione. Pare, infatti, che la violazione sia avvenuta tramite la rivendicazione della legalizzazione della maternità surrogata, chiamata in toni dispregiativi “utero in affitto”.

Le parole di Elodie

La cantante non ha preso bene questa decisione e ha deciso di sfogarsi sui social, tramite stories, ricondividendo un articolo di Repubblica. “Tutto il mio sostegno a chi promuove una società che rispetta tutti. Vergogna” ha tuonato Elodie nelle scorse ore. La cantante ha voluto esprimere tutto il suo dissenso per questa decisione della Regione Lazio, o meglio del presidente Francesco Rocca.

Poche ore fa, però, è arrivata la conferma della partecipazione del sindaco di Roma Gualtieri: “Il Roma Pride è una manifestazione importante per la comunità Lgbt+ e per tutti i cittadini che combattono le discriminazioni e sostengono i diritti. Per questo Roma Capitale ha assicurato il proprio patrocinio e per questo sabato sarò in piazza per il Pride”.