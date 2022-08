Elodie, storia con Andrea Iannone? Le segnalazioni infuocano il web

Elodie Di Patrizi sta infiammando il gossip di questa fine dell’estate a causa di un presunto flirt con Andrea Iannone. Qualche settimana fa, vi parlammo di una cena sospetta tra i due accompagnati da diversi amici ma pare che questa volta le segnalazioni siano molto più intense.

Paparazzati insieme a Lugano

Dopo la cena sospetta in Sardegna, i due sono stati pizzicati insieme a Lugano. La foto è arrivata direttamente a Deianira Marzano, influencer ed esperta di gossip, la quale ha condiviso lo scatto tra le sue stories. Sembra che la frequentazione tra la cantante e il pilota di MotoGP si stia facendo molto seria.

Da tempo Iannone vive in Svizzera e stando a queste foto, pare che il pilota abbia deciso di portare Elodie a casa sua. “Iannone ed Elodie a Lugano e poi ditemi che non sono una coppia” scrive Deianira sui social. In questi scatti è possibile notare la cantante e Iannone insieme passeggiare per la citta, da soli come se fossero una vera coppia.

Da parte loro, per il momento, non sembrerebbero esserci conferme o smentite. Non è tutto, perché qualche giorno fa un utente ha confermato di aver visto i due a Porto Cervo in atteggiamenti molto intimi.

Nello specifico, la persona che ha parlato di questo gossip ha assicurato di aver visto i due baciarsi appassionatamente durante la vacanza. Cosa sta accadendo quindi tra i due? Non ci resta che aspettare.