Elodie, tra le celebrità del Calendario Pirelli 2025: l’annuncio sui social

In quest’ultimo periodo, Elodie sta collezionando un successo dietro l’altro e non solo nel campo della musica. L’artista, infatti, ha annunciato ai suoi numerosi follower il nuovo progetto internazionale a cui prenderà parte.

SCELTA PER IL CALENDARIO PIRELLI 2025 – Attraverso un video pubblicato sui social, l’ex volto di Amici ha annunciato che sarà presente nel Calendario Pirelli 2025. La donna, infatti, ha pubblicato un breve video in cui si mostra in accappatoio mentre cammina sulla spiaggia della Florida.

La cantante italiana sarà una delle 12 celebrità fotografate da Ethan James Green, noto per i suoi ritratti intimi e personali. Gli scatti della donna saranno presenti nei mesi di maggio e giugno.

CARRIERA NEL CINEMA – Inoltre, per l’artista procede a gonfie vele la sua carriera nel cinema. Dopo il successo con Ti mangio il cuore, per cui la donna si è aggiudicata un David di Donatello per la colonna sonora Proiettili, Elodie si prepara a una nuova avventura nel grande schermo.

Come emerso recentemente, la cantante è impegnata come attrice con le riprese di Fuori, un film di Mario Martone dedicato alla vita della scrittrice Goliarda Sapienza. Il cast, tutto al femminile, vede anche la partecipazione di Valeria Golino e Matilda De Angelis.