Ieri sera è andata in onda la serata dedicata alla premiazione per i David di Donatello. Condotta da Carlo Conti e Matilde Gioli.

La serata è stata interamente dedicata al cinema e a tutto il meraviglioso mondo di artisti che padroneggiano storie e racconti emozionanti.

Tanti i premi assegnati per ogni categoria, tra cui quello dedicato alla miglior canzone originale. Quest’ultimo è stato assegnato ad Elodie, interprete della canzone Proiettili, colonna sonora del film “Ti mangio il cuore”. Un film di Pippo Mezzapesa, scritto da Elisa Toffoli, Emanuele Triglia e Joan Thiele.

Elodie, non appena è stato pronunciato il suo nome tra le cinque candidature, è salita sul palco stupida e visibilmente provata: “Grazie infinite a tutti, sono molto emozionata. Io di solito non vinco mai, ma penso che la cosa importante nella vita sia riuscire a fare delle cose belle”.

Critiche dal web per la scelta del look

La bravura di Elodie, soprattutto negli ultimi anni, viene spesso spalleggiata dalla sua bellezza. Un fisico mozzafiato, messo in risalto da abiti succinti e sensuali. Durante la serata di gala di ieri sera, Elodie ha indossato un abito nero molto trasparente, un look che non lasciava molto spazio all’immaginazione.

Come ad ogni evento pubblico, il web è il primo protagonista indiscusso in termini di critiche e approvazioni. Non sono infatti mancate diverse critiche alla cantante: “Elodie hai un fisico statuario, ma ad una serata del genere, dovevi optare per un look più elegante”.

Quale sarà la reazione di Elodie? Il web potrebbe aspettarsi di tutto, in quanto è già capitato in passato, di leggere molti scambi di battute tra la cantante e lo spigoloso mondo dei social.