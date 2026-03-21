Emanuele Rao, gol in serie B e convocazione in Under 20: ecco chi è il talento di proprietà del Napoli

Il nome di Emanuele Rao, complice una stagione da assoluto protagonista, sta iniziando a circolare sempre più insistentemente. Il giovane talento di proprietà della SSC Napoli sta vivendo un momento particolarmente positivo, confermato anche dalla recente convocazione con l’Italia Under 20.

Reduce da prestazioni convincenti in Serie B con la maglia del Bari, Rao si è messo in luce soprattutto per la sua capacità di incidere in attacco. Il gol messo a segno contro il Frosinone rappresenta solo uno degli ultimi segnali di un percorso in costante evoluzione.

Parallelamente alle prestazioni in campo, cresce anche la sua valutazione di mercato (circa 3 milioni di euro), alimentata dall’interesse e dalla fiducia che la SSC Napoli continua a riporre nell’attaccante. Il club lo considera uno dei prospetti più interessanti per il futuro e ne monitora attentamente lo sviluppo.

La storia del giovane è ancora più significativa se si pensa alla malattia con cui convive da anni. Il giovane, infatti, ha il diabete ma non ha mai smesso di inseguire il sogno del calcio ad alti livelli: segno incredibile di carattere e forza mentale.

Tra convocazioni, crescita tecnica e margini di miglioramento, Rao rappresenta oggi uno dei profili più promettenti del panorama giovanile italiano, con il Napoli pronto a scommettere su di lui anche in ottica prima squadra.