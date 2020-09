Emergenza Covid-19, il sindaco di Taverna dispone la chiusura delle scuole: 2 casi positivi

Sarà un anno scolastico difficile quello che gli studenti italiani dovranno affrontare. L’emergenza Covid-19, infatti, è ancora presente sul territorio italiano e in tutto il Mondo, motivo per il quale sono state adottate diverse misure di precauzione per evitare nuovi focolai.

In Campania l’apertura delle scuole è stata posticipata al 24 settembre, ovvero una volta terminate le elezioni. In Calabria, invece, la situazione è diventata difficile già oggi. Anche qui le scuole apriranno il 24, ma sono già iniziati i corsi di recupero. Il Sindaco di Taverna, in prov. di Catanzaro, è stato costretto a disporre la chiusura degli istituti scolastici dopo la scoperta di due casi positivi. Il Sindaco ha allora emanato due specifiche ordinanze:

“Preso atto dell’avvio in presenza del corpo docente delle attività didattiche dell’istituto comprensivo di Taverna; ritenuto di dover adottare i provvedimenti necessari alla salvaguardia della salute del personale docente e non docente dei plessi scolastici in questione, si ordina la chiusura degli istituti scolastici ricadenti nel territorio comunale di Taverna, a partire da giorno 7 settembre 2020 fino a nuove disposizioni“.

“Preso atto dell’avvio delle attività didattiche dall’1 settembre 2020 per lo svolgimento dei Piani di apprendimento individualizzati (PAI) e delle operazioni dell’esame di Stato 2019-2020, sessione straordinaria di settembre, per i candidati esterni, nell’Ipseoa-Is Montalcini di Taverna e ritenuto di dover adottare i provvedimenti necessari alla salvaguardia della salute degli alunni e del personale docente e non docente dei plessi scolastici in questione derivante dai recenti casi di infezione da coronavirus rilevati all’interno del territorio comunale, si ordina la chiusura dell’Istituto alberghiero di Taverna a partire da giorno 7 settembre 2020 e fino a nuove disposizioni”.

Si tratta di ordinanze che ben presto saranno visibili anche su altri territori comunali. L’unica arma per sconfiggere il Coronavirus, infatti, è l’utilizzo dei dpi e il distanziamento sociale.