Emergenza Covid a Giugliano, De Luca: “Abbiamo fatto una campagna di screening generale”

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato della situazione Covid nel campo rom di Giugliano e della necessità di istituire la zona rossa al suo interno al fine di individuare tutti i positivi.

“Si è ricoverato rom in un ospedale della Napoli 2. Abbiamo fatto tracciamento di tutti i familiari e 8 sono risultati positivi. Abbiamo avviato una campagna di screening in generale: su 402 rom censiti, abbiamo fatto tampone a 270 persone. Altri non hanno ritenuto di fare tampone“.

“Su quelli tamponati sono risultati 17 positivi. Oggi ci sono altri 18. In totale sono 35. Si attendono i risultati di ulteriori tamponi. Una notizia curiosa, nuova, non per me, abbiamo trovato tra questi giovanotti 20 che sono percettori di reddito di cittadinanza“.

Vincenzo De Luca, quindi, vuole essere cauto ed evitare nuovi focolai che possano portare la Campania in una situazione di nuova emergenza.

De Luca ha infine lanciato un messaggio alla popolazione non vaccinata: “Se una preoccupazione poteva esserci qualche mese fa, oggi questa preoccupazione non ha motivo di essere“.