Emergenza Covid, Conte apre ad una chiusura totale: “Rispettiamo le misure o rischio lockdown”

“Abbiamo buone possibilità di affrontare dicembre con una certa serenità. In caso contrario ci troveremo di fronte alla necessità di un lockdown”, sono queste le parole di Giuseppe Conte in merito ad una possibile chiusura totale dell’Italia.

Il messaggio di Giuseppe Conte, quindi, è abbastanza chiaro: nel caso in cui il numero dei contagi continuasse a salire, una chiusura generalizzata sarà inevitabile.

Dopo aver scongiurato per settimane il rischio di un nuovo lockdown, gli ultimi numeri sui nuovi contagi in Italia iniziano a preoccupare il Governo che, nelle prossime settimane, potrebbe arrivare anche alla decisione più drastica.

Giuseppe Conte ha infine dichiarato: “Le nostre scelte possono essere sindacate, ma non abbiamo agito in modo indiscriminato, non abbiamo chiuso attività che ritenevamo meno importanti: non ci sono attività di serie A e di serie B“.

Considerando i numeri attuali e le dichiarazioni provenienti dagli esperti, un nuovo lockdown sembra inevitabile. Basta guadare cosa sta accadendo in Francia.