Emergenza Covid, De Luca: “Dato allarmante a Napoli, a questo ritmo andiamo verso nuovo lockdown”

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni riguardo l’emergenza Covid nel suo classico intervento Facebook.

“Nella città di Napoli registriamo un dato allarmante. Se prosegue così la campagna di vaccinazione noi andiamo verso un nuovo lockdown“, ha dichiarato il governatore campano.

“Si sta presentando un numero limitatissimo di persone sia per la prima dose che per la seconda nel territorio dell’Asl Napoli 1. I dati non sono sostenibili. Bisogna vaccinarsi in massa ed essere responsabili“.

De Luca ha quindi avvertito la popolazione campana. Se si proseguirà su questo ritmo, un nuovo lockdown subito dopo il mese di settembre sarà inevitabile. Bisogna vaccinarsi e farlo il prima possibile.

De Luca ha infine dichiarato che “sui residente complessivi è vaccinato il 59% dei cittadini. È bene parlare chiaro così ognuno si assume le proprie responsabilità“.