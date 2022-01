Emergenza Covid, De Luca: “Dobbiamo essere prudenti per evitare di chiudere la Campania”

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’emergenza Covid e della necessità di fare attenzione per evitare nuove chiusure per via dell’aumento incontrollato dei nuovi contagi.

“Dobbiamo essere prudenti per evitare di chiudere la Campania e chiudere gli ospedali. Oggi manteniamo la Campania in zona bianca senza aver chiuso gli ospedali“.

“Oggi stiamo cercando di evitare per quanto possibile di chiudere gli ospedali. Cercheremo di andare avanti così fino a quando potremo reggere. Rispetto a un anno fa abbiamo alcune centinaia di dipendenti in meno nel nostro sistema sanitario“.

Vincenzo De Luca non ha utilizzato mezze parole, bisogna fare attenzione per evitare di chiudere ancora una volta la Regione Campania.

De Luca ha infine dichiarato: “Abbiamo fatto l’impossibile e registriamo un risultato di cui essere orgogliosi. Ma per la prima volta ieri abbiamo superato la soglia del 15% di ricoveri nell’area medica“.