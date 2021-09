Emergenza Covid, De Luca: “In Campania trasporti gratuiti solo per studenti vaccinati”

Il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’emergenza Covid e di una novità che sarà presente in Campania nei prossimi giorni.

De Luca ha infatti chiarito che gli studenti vaccinati godranno di un grande privilegio, ovvero quello di non pagare l’abbonamento per il trasporto.

“L’abbonamento gratuito al trasporto pubblico sarà solo per gli studenti che si vaccinano. Chi non è vaccinato è libero di spostarsi, ma non godrà di questo privilegio“.

L’obiettivo del governatore campano è chiaro, ovvero portare la Regione Campania ad essere completamente immunizzata per il mese di ottobre. La preoccupazione, in questi giorni, riguarda soprattutto il rientro in classe.

In ogni caso bisogna sottolineare che sarà difficile raggiungere l’obiettivo prefissato da De Luca, soprattutto per quanto può accadere il luoghi dove i controlli sono del tutto assenti, come nei campi rom. A Giugliano, ad esempio, è stato scoperto un focolaio, come annunciato dallo stesso presidente: “Si è ricoverato rom in un ospedale della Napoli 2. Abbiamo fatto tracciamento di tutti i familiari e 8 sono risultati positivi. Abbiamo avviato una campagna di screening in generale: su 402 rom censiti, abbiamo fatto tampone a 270 persone. Altri non hanno ritenuto di fare tampone“.