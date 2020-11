Emergenza Covid, il prof. Ascierto: “Attenzione agli asintomatici, la loro carica virale può essere molto alta”

La situazione Covid, in Italia, non sembra migliorare nonostante le misure adottate da parte del Governo, ormai diverse settimane fa. Le misure più stringenti, però, dovrebbero portare ad un calo nelle prossime settimane.

A parlare dell’attuale emergenza ci ha pensato il dottor Ascierto, il quale ha rilasciato alcune dichiarazioni. Ecco i principali aspetti evidenziati: “Indossiamo la mascherina, manteniamo la distanza di almeno un metro e laviamoci spesso le mani“.

“La seconda ondata del virus è iniziata ad agosto perché purtroppo non siamo stati abbastanza ligi nel rispetto di queste semplici indicazioni, sottovalutando la carica virale“.

Ascierto ha poi messo in guardia il popolo in merito agli asintomatici: “Anche gli asintomatici sono contagiosi ed è adesso fondamentale fare massima attenzione: la loro carica virale può essere molto alta“.

Da come rivelato dal professore, quindi, è necessario rispettare le regole per evitare di essere contagiati da questa pandemia. In particolare, non bisogna sottovalutare gli asintomatici dal momento che possono, a detta di Ascierto, trasmettere il virus come qualsiasi altro paziente Covid.