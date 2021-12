Emergenza Covid in Campania, De Luca: “Ho tra le mani un dato abbastanza preoccupante”

Vincenzo De Luca, governatore della Regione Campania, ha rilasciato alcune dichiarazioni in cui ha parlato dell’emergenza Coronavirus e di una situazione che, nelle ultime settimane, sta peggiorando in maniera preoccupante.

“Nelle ultime due settimane, ed è un dato abbastanza preoccupante, abbiamo avuto un numero di 3042 contagi per bimbi della fascia di età dai 5 agli 11 anni. In due settimane la fascia d’età con più contagi è quella. Una ulteriore conferma della necessità della campagna di vaccinazione“.

“Ci sono, al momento, tre casi gravi per Covid in Campania, in tutti e tre i casi si tratta di persone non vaccinate“.

È scontato, quindi, che il presidente della Regione Campania adotterà nuove ordinanze nei prossimi giorni, limitazioni volte a ridurre l’incidenza dei nuovi contagiati.

De Luca ha infine dichiarato: “Ora abbiamo un sovraccarico di lavoro e quindi stiamo cercando di potenziare le strutture per evitare lunghe file“.