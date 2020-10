Emergenza Covid, in Campania torna l’autocertificazione: sarà necessaria per spostarsi tra province

L’ultima ordinanza nel presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca, è arrivata nella tarda serata di ieri, con il governatore campano che ha deciso di bloccare gli spostamenti interprovinciali e sancire il coprifuoco dalle ore 23 alle ore 5 del mattino.

De Luca lo aveva anticipato già nel primo pomeriggio di ieri: “Volevamo partire dall’ultimo week end di ottobre ma partiamo ora. Si interrompono le attività e la mobilità alle 23 per contenere l’onda di contagio. Alle 23 da venerdì si chiude tutto anche in Campania come si è chiesto anche in Lombardia“.

Inoltre, l’ordinanza numero 82 prevede anche il divieto di spostamenti interprovinciale se non per determinati motivi da giustificare tramite autocertificazione: “Con decorrenza dal 23 ottobre 2020, al fine del contenimento dei rischi di contagio correlati alla mobilità sul territorio, ai cittadini campani è fatto divieto di spostamenti dalla provincia di residenza o domicilio abituale verso altre province della Campania, fatti salvi gli spostamenti connessi ad esigenze, la cui ricorrenza andrà autocertificata sotto personale responsabilità, ai sensi del DPR 445/2000“.

Si tratta di un’ulteriore mazzata per quei commercianti che già in questi mesi stanno attraversando difficoltà economiche. L’ufficialità, per altro, è arrivata nella tarda serata di ieri e le prime multe sono già partite per tutti coloro che non avevano ancora capito l’ordinanza di De Luca e non si sono adeguati in tempo.

Con queste decisioni, Vincenzo De Luca punta ad appiattire la curva dei contagi che, in Campania, hanno raggiunto numeri davvero molto importanti. Dopo mesi, quindi, ritornerà l’autocertificazione. Tutto questo per evitare un lockdown generalizzato dell’intera regione. L’obiettivo, anche del Governo, è quello di procedere solo a lockdown circoscritti nelle situazioni di maggiore necessità.