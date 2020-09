Emergenza Juventus, con il Napoli Pirlo costretto a rinunciare a 4 giocatori

Archiviato il pareggio non certo brillante dell’Olimpico contro la Roma, per la Juventus è iniziata la settimana che condurrà ad un altro big match, quello contro il Napoli di Gennaro Gattuso, in programma domenica sera ore 20:45 all’Allianz Stadium di Torino.

Sfida tutt’altro che semplice per la squadra di Pirlo, che nell’ultimo turno ha mostrato lacune difensive e difficoltà nel creare occasioni da gol. Problemi che il tecnico bianconero cercherà di risolvere tenendo conto delle numerose assenze.

A centrocampo mancherà Rabiot dopo l’espulsione rimediata all’Olimpico, al francese si aggiungono le indisponibilità di De Ligt, Alex Sandro e Bernardeschi, alle prese con infortuni che necessitano ancora di qualche settimana di recupero.

Il difensore olandese il 12 agosto si è sottoposto ad un intervento di stabilizzazione alla spalla destra e il rientro è previsto non prima di novembre. Alex Sandro e Bernardeschi, invece, sono alle prese con lesioni muscolari e torneranno in campo dopo la pausa per le nazionali.

A centrocampo probabile l’utilizzo di Arthur per ovviare all’assenza del francese. In difesa verso la conferma il terzetto composto da Chiellini, Bonucci e Danilo. Al posto di Alex Sandro, invece, potrebbero giocare Frabotta o Cuadrado.