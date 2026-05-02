Emergono notizie importanti sul futuro di Lukaku!

Il futuro di Romelu Lukaku al Napoli appare ormai sempre più incerto e probabilmente lontano da Napoli. Dall’Inghilterra emergono indiscrezioni secondo cui gli agenti dell’attaccante belga si sarebbero già attivati per trovargli una nuova squadra in vista della prossima stagione. I primi contatti sarebbero stati avviati e il giocatore potrebbe presto lasciare il club partenopeo.

Tra le opzioni valutate, gli intermediari avrebbero sondato il terreno con Inter e Milan, visto che la destinazione Milano sarebbe molto gradita all’attaccante. L’obiettivo era capire se ci fossero margini per un ritorno in una delle due squadre milanesi.

Tuttavia, la risposta di entrambi i club sarebbe stata piuttosto fredda. Né Inter né Milan sembrano intenzionate, almeno al momento, a investire sull’attaccante. A pesare sulla decisione ci sarebbero soprattutto i dubbi legati alla sua condizione fisica e all’ingaggio elevato, considerato poco sostenibile.

Di fronte a questo scenario, l’entourage del giocatore ha deciso di ampliare la ricerca, concentrandosi su altri campionati. In particolare, l’attenzione si è spostata nuovamente sulla Premier League, dove Lukaku ha già maturato diverse esperienze nel corso della sua carriera.

Alcuni contatti con club inglesi sarebbero già stati avviati e un ritorno in Inghilterra appare oggi una delle soluzioni più concrete. Il campionato inglese, infatti, rappresenta un ambiente familiare per il belga, che potrebbe così rilanciarsi in un contesto già conosciuto.