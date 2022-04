Emerson Palmieri ancora nei pensieri bianconeri

Emerson Palmieri, attualmente al Lione, è una delle scelte varate dalla Juventus per la fascia sinistra. Il giocatore piace

Indipendentemente dall’uscita di Alex Sandro, potrebbe arrivare un terzino sinistro. Sono tanti i nomi fatti, ma tra questi sembra esserci anche quello di Emerson Palmieri.

La Juventus vorrebbe ricreare il blocco italiano che l’ha contraddistinta negli anni, per provare a riformare la nazionale del futuro. Emerson Palmieri è un po’ più avanti d’età – nel pieno della sua maturazione – e rispetto ad un giocatore più giovane e inesperto potrebbe essere grasso che cola.

Le alternative al terzino del Chelsea

Non è però l’unico nome fatto per la Juventus. Per le fasce difensive sembrerebbe esserci un principio d’intesa con il Cagliari per Raoul Bellanova. I sardi riscatterebbero l’ex Milan dal Bordeaux per 500 mila euro, salvo poi venderlo alla Juventus per 8 milioni. Il giocatore resterebbe in Sardegna un’altra stagione, per un’operazione vantaggiosissima per entrambe le squadre.

Altri nomi fatti sono quelli di Renan Lodi – ben più difficile – e Wijndal. Il brasiliano difficilmente partirà se non esce qualcuno da Madrid, mentre l’olandese resta un’alternativa low cost. Si è fatto anche il nome di Udogie dell’Udinese che però al momento resta parecchio indietro nelle gerarchie di mercato bianconere.

Più probabile che la Juventus provi a prendere dunque Emerson Palmieri, nell’attesa che i propri prospetti crescano e si facciano le ossa. L’operazione non sarebbe fin troppo esosa, con il terzino di origini brasiliani che potrebbe venir via per 12-13 milioni. Il Chelsea non vuole più puntare su di lui, questo è sicuro.