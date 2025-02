Emilio Borelli, le parole contro il tik toker Antony Sansone

Roccaraso, nota località invernale, recentemente è stata presa d’assalto da un enorme numero di turisti napoletani. L’ evento non è passato inosservato agli occhi del membro della Camera dei Deputati, Francesco Emilio Borelli.

Dopo aver depositato lui stesso un esposto in procura, visto quanto avvenuto nel week-end precedente; questo fine settimana il giornalista ha deciso di recarsi nella località abruzzese, pronto ad intervenire in caso di situazioni di illeciti e disagi.

Poco dopo il suo arrivo, ha avuto un confronto molto acceso con un tik toker napoletano, Antony Sansone. Durante il faccia a faccia, non sono mancati gli insulti. Borelli, subito a esordito, dicendo: “Vergognatevi. Napoli non c’entra con voi. Noi siamo la Napoli di Sophia Loren, di De Filippo e non della Camorra e della criminalità”.

Il giovane napoletano, sentendosi attaccato, si è difeso: “Noi influencer siamo realtà. Io sono pulito e mi sono realizzato e non possono etichettare tutta Napoli così“. Borelli, non si è perso d’animo e ha continuato sulla scia di quanto detto prima: “La monnezza siete voi e non noi. Se ve ne andate è meglio. Io amo la terra e le persone per bene”.

Il batti becco si è concluso con la richiesta di Sansone di ricevere delle scuse da parte del Deputato . Il giovane ha avanzato tale pretesa anche nei confronti del sindaco Francesco Di Donato. Anche tra loro due c’è stato un acceso confronto dalla durata di qualche minuto. Sansone è convinto che il polverone alzato, con finalità denigratorie verso il popolo napoletano, si sarebbe evitato; se fosse stato assunto qualche spazzino in più. Ai suoi occhi, l’arrivo di così tanti pullman nella località sciistica non può che giovare all’economia del piccolo centro di Castel Di Sangro e dintorni.