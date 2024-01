Emily Pellegrini, l’influencer creata con l’AI: parla chi c’è dietro il suo profilo

Nonostante Emily Pellegrini sia approdata su Instagram da soli quattro mesi, ha già collezionato 195.000 follower e una schiera di corteggiatori, tra cui calciatori e imprenditori. C’è solo un piccolo dettaglio: l’influencer non esiste, è frutto dell’intelligenza artificiale. A rompere il silenzio è stata proprio la persona dietro il suo account, senza però rendere nota la sua identità.

“Pensano che sia vera” – Ai microfoni del Daily Mail, rimanendo anonimo, ha voluto parlare chi ha creato il profilo di Emily. Il creatore o la creatrice dell’influencer ha raccontato come è nata l’idea di dare vita a questo account, attraverso l’utilizzo di Chat GPT: “Ho domandato a Chat GPT quale sia la ragazza dei sogni dell’uomo medio, e mi ha detto che dev’essere castana coi capelli lunghi e lunghe gambe, così l’ho creata esattamente così”.

Dato il successo ottenuto in così poco tempo, l’influencer è presto finita al centro delle attenzioni di diversi brand che le hanno chiesto di collaborare. Addirittura, la Pellegrini è sbarcata su Fanvue, piattaforma simile a OnlyFans, dove ha guadagnato 10.000 dollari in sole sei settimane. Tutto questo ha ovviamente portato la persona dietro a questo account di starci dietro otto ore al giorno, avendo così una vera e propria “doppia vita”:

“Davvero non voglio mostrarmi in pubblico, non voglio essere su internet come l’influencer che deve fare video ogni giorno mostrando tutto quello che mangia o fa. Non è roba mia”.

Nonostante il tempo impiegato a star dietro a tutto ciò, chi gestisce questa influencer virtuale ha ammesso che spesso ci sono dei risvolti divertenti. Ha ammesso, infatti, che Emily ha ricevuto non poche avances da calciatori, sportivi e miliardari: “Pensano che sia vera, la invitano a Dubai per incontrarsi, per mangiare in ristoranti grandiosi. C’è stato un momento in cui ho pensato: ma che cazzo sta succedendo?” .