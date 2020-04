Emis Killa e Tiffany Fortini si sono lasciati: l’annuncio di lui sui social

Il noto rapper italiano, Emis Killa, ha annunciato la rottura con la storica compagna, stilista e blogger, Tiffany Fortini. I due avevano trascorso circa sette anni insieme e sono genitori di Perla Blue. Differenze caratteriali, questa è stata la motivazione data dal cantante italiano sul suo profilo Instagram. ‘Non tornerò più sull’argomento’ ha infine chiarito.

CHI è TIFFANY FORTINI – La relazione di Emis Killa e Tiffany Fortini era decisamente poco conosciuta. I due, infatti, avevano sempre preferito stare lontani dal gossip. La donna è di origini francesi, ma ha studiato a Milano. Di professione è una esigner, blogger e stilista. Nel 2012 ha annunciato una sua linea di t-shirt. Nel 2018 lei ed Emis Killa, avevano già passato un momento di crisi, superato poi dalla nascita di Perla Blue.

LE PAROLE DI EMIS KILLA SULLA ROTTURA CON TIFFANY FORTINI – Ad annunciarlo sul suo profilo social è stato proprio lui, Emis Killa, il quale ha ribadito di non preferire questa modalità per raccontare la sua vita privata, ma che lo avrebbe fatto, in quanto alcuni fan si erano interessati. Queste, infatti, le sue parole: ‘‘non amo spiattellare i ca**i miei sui social ma vedo che purtroppo a molti dei miei seguaci interessano e fanno domande a proposito. Quindi: ebbene sì, io e la madre di mia figlia non stiamo più assieme e manco da poco, da ormai qualche mese. Semplicemente come ho tutelato la mia famiglia e gli affari nostri in passato, l’ho fatto in questa occasione”.

ALTRE DICHIARAZIONI DI EMIS KILLA: CONTINUERà A VEDERE SUA FIGLIA – “Chiederei cortesemente a tutti di non fare domande da gossippari a riguardo”, “il perché di questa scelta sono solo affari nostri. Posso solo rassicurare tutte le persone che ci vogliono bene, poiché siamo in buoni rapporti, non ci vogliamo male, vedo mia figlia tutti i giorni e continueremo ad essere una famiglia quando condividiamo il tempo con lei. Non dispiacetevi per noi. Dispiacetevi per le coppie che si ostinano a rimanere assieme e arrivano a lanciarsi i coltelli dietro, talvolta rovinando l’infanzia ai figli. Non credo tornerò mai sull’argomento, per cui fatevi bastare quanto ho appena detto. Buona serata e buone chiacchiere a tutti”.

LE PAROLE DI TIFFANY – “Sono una delle persone più anti-gossip che io conosca e chi mi segue lo sa; sono stata incinta e nessuno lo ha saputo sino alla nascita di Perla Blue ma, ora, mi ritrovo a dover dare una mini spiegazione, cosicché io non riceva migliaia di messaggi strappalacrime e melensi. A volte, succede, che due persone non vedano più la vita nella stessa maniera, senza avere la presunzione di pensare di avere ragione l’una sull’altra. Ad Emiliano e me, ora, è successo questo”

ALTRE DICHIARAZIONI DI TIFFANY: DIFFERENZE CARATTERIALI – ” Io avrei voluto una cosa e lui il suo totale opposto. La vita è imprevedibile, ma è anche il suo bello, perché quando tutto sembra andare malissimo, basta un attimo e le cose cambiano. Vi bacio tutti” Ha dichiarato la stessa Tiffany sul suo profilo social.