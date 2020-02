Emma Jones, la Diletta Leotta inglese

Non è un segreto per nessuno che Diletta Leotta è considerata una, se non la, più bella conduttrice sportiva in Italia. Ebbene anche in Inghilterra possono vantarsi di avere diremo una sua equivalente, anzi una vera e propria “rivale”, chiamata Emma Jones.

IL SUCCESSO PARZIALE DEI LEEDS – La sconfitta contro il Derby County, nei playoff dei Championship, è stata cocente. Il Leeds difficilmente digerisce la pillola, ma a salvarlo da una stagione disastrosa, arriva Emma Jones. Considerata come Leotta la presentatrice sportiva più sexy del suo paese. Un corpo da urlo, vestiti attillati che ne sottolineano le form, un viso angelico e lunghi capelli biondi. Non ci vuole di più a fare letteralmente impazzire i tifosi, follemente innamorati in seguito alle sue varie interviste (soprattutto considerato che si è dichiarata single). Accumulando ben 91940 follower su Instagram e 105000 invece su Twitter, la ragazza può vantarsi di aver salvato in parte la problematica stagione passata.

DAI MONDIALI AD ADESSO – Emma Jones ha 27 anni ed è nata il 1990. È diventata nota al pubblico inglese in seguito ai mondiali 2018, in Russia. Da lì in poi la sua popolarità è esplosa. I suoi seducenti occhi blu hanno incantato tutti mentre commentava il riscaldamento della Nazionale di Southgate. Dopodiché ha ottenuto il posto di conduttrice del canale ufficiale del Leeds. L’ironia vuole che non sia sempre stata appassionata di calcio, ma questo non le ha impedito di compiere il suo lavoro con grande serietà professionale.