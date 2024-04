Emma Marrone, abiti sexy per il concerto: piovono critiche sui social

Emma Marrone ha recentemente fatto parlare di sé per un incidente sexy durante una delle sue ultime esibizioni live. In un video diventato virale sui social network, l’artista ha mostrato involontariamente gli slip al pubblico a causa di un vestito troppo corto. Tuttavia, nonostante l’imbarazzo della situazione, la cantante di 39 anni ha continuato a esibirsi con grande naturalezza.

Le reazioni contrastanti

Questo momento hot ha suscitato reazioni contrastanti tra i fan. Mentre alcuni hanno elogiato la sua spontaneità e il modo in cui ha gestito la situazione senza perdere la compostezza, altri hanno criticato l’accaduto, definendolo “troppo volgare”. Un utente ha commentato: “Stai diventando troppo volgare”, mentre un altro si è chiesto: “A cosa serve far vedere le parti intime?”.

Anche Alessandro Rosica, noto come Investigatoresocial, ha commentato la vicenda su Instagram accusandola di “non riconoscerla più” e dando la colpa ad alcune amicizie particolari che la cantante avrebbe fatto.

Questa non è la prima volta che Emma affronta critiche riguardo alla sua immagine e al modo in cui esprime la sua sessualità. In un’intervista precedente, l’artista ha criticato apertamente i bigotti e i moralisti, sottolineando la necessità di libertà nell’espressione del proprio corpo.

Ha dichiarato: “Secondo me stiamo regredendo. Adesso criminalizzano Elodie o me per una culotte o perché metto i cerotti sul seno. Dove sta la libertà di esprimersi anche attraverso il corpo? Forse il problema è che molti hanno paura delle donne che finalmente si mostrano come mamma le ha fatte”.