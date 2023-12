Emma Marrone, attaccata dopo il Natale in Caserma: “Polemiche davvero allucinanti”

Dopo aver pubblicato le foto del Natale passato nella caserma dei Vigili del Fuoco, Emma Marrone è finita al centro delle polemiche. Davanti alle svariate critiche ricevute sui social, l’amata cantante ha deciso di intervenire e replicare agli attacchi degli hater.

“Polemiche davvero allucinanti” – Con l’inizio con dell’anno nuovo, la Marrone tornerà sul palco dell’Ariston. L’artista, infatti, prenderà parte alla nuova edizione del Festival di Sanremo e per questo ha deciso di trascorrere le vacanze natalizie insieme alla sua famiglia.

Quest’anno, il secondo trascorso senza il suo papà, Emma ha deciso di festeggiarlo nella caserma dei Vigili del Fuoco dove lavora il fratello Francesco. La cantante ha voluto condividere su Instagram alcuni scatti che la ritraggono insieme alla sua famiglia e ai familiari degli altri pompieri. Ad accompagnare questo carosello di foto è stata la seguente didascalia:

“A Natale le mancanze si moltiplicano.. L’importante é trovare sempre il modo di essere uniti.. Buon natale a tutti amici cari.. Soprattutto a chi é solo .. lasciato perso e dimenticato..❤️. Grazie al comando dei Vigili del fuoco di Piacenza per averci permesso di stare in Famiglia. Sempre grata!”.

Dato che il fratello non poteva muoversi per via del suo lavoro, Emma e la loro famiglia hanno deciso di raggiungerlo. Questo gesto, però, ha suscitato non poche polemiche. Diversi utenti del web hanno criticato aspramente l’amato ex volto di Amici per aver scelto di trascorrere le feste nella caserma.

Davanti agli attacchi dei cosiddetti leoni da tastiera, Emma Marrone ha deciso di intervenire sui social. Attraverso le sue IG Stories, la cantante si è scagliata duramente contro chi l’ha attaccata:

“Mi ero ripromessa di non fare questo tipo di video, però sto leggendo delle polemiche veramente allucinanti, quindi metto due puntini sulle i: la polemica è ‘siccome è Emma Marrone, il giorno di Natale sta in Caserma’. No. C’erano tutti i familiari, i bambini, i genitori, in caserma con me, quel giorno, a festeggiare il Natale con i nostri cari, ed è ovvio che se fosse suonato l’allarme sarebbero scappati via a fare il loro lavoro”.

L’artista ha poi aggiunto: “Siccome siete delle brutte persone e a Natale forse siete anche peggio – perché le brutte persone lo sono sempre -, ma ci tenevo a sottolineare questa cosa, che non c’era niente di male, c’erano solo dei familiari, insieme, il giorno di Natale, soprattutto quelli lontani, che non riescono mai a vedere i propri cari, però voi siete delle brutte persone, molto brutte, proprio orrende. Ogni tanto i commentini teneteveli per voi perché fate le figure di m**da. Buon anno”.