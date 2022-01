Emma Marrone, dolce dedica per Stefano De Martino: ecco cosa ha scritto

Una dedica speciale quella della cantante salentina per il suo ex fidanzato

Emma Marrone e Stefano De Martino hanno avuto una storia d’amore ormai tanto tempo fa, eppure nonostante sia finita, i due continuano ad essere grandi amici e supportarsi. Infatti, in queste ore la cantante salentina ha fatto una dolce dedica per l’ex fidanzato; vediamo cosa ha scritto.

Dedica speciale

In occasione del programma condotto da Stefano De Martino, Bar Stella, Emma non ha potuto non congratularsi, soprattutto per gli ascolti registrati. La cantante ha pubblicato nelle sue stories una foto della televisione e aggiunto la seguente didascalia: “Proud” ovvero orgogliosa, fiera in inglese. Nessun ritorno di fiamma, tranquilli, ma solo tanta stima per una persona che è stata importante nella sua vita e con la quale ha un ottimo rapporto.

Bar Stella – ricordi di famiglia

Bar Stella è una trasmissione condotta dall’ex ballerino e in onda su Rai Due in seconda serata dalle 22:40. La prima puntata è partita con il botto perché ha registrato circa un milione di telespettatori, ovvero il 6,3% di share. Numeri molto importanti per De Martino, il quale ha abbandonato la danza per dedicarsi alla sua nuova carriera di presentatore e comico.

“Bar Stella è un format in cui porto in televisione un pezzo di me, della mia vita, della mia storia e di quella della mia famiglia” ha spiegato Stefano. Infatti, nel programma il conduttore ricopre anche il ruolo di autore. In ogni puntata di Bar Stella si affronta un tema diverso, una sorta di chiacchiera al bar.

I punti di forza di questa trasmissione è l’aver chiamato volti nuovi e freschi che danno un nuovo taglio al programma. L’idea di base è quella di ricreare lo storico bar di famiglia, chiamato per l’appunto Bar Stella, dove il piccolo Stefano ha trascorso tutta la sua infanzia.