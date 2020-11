Emma Marrone e Stefano De Martino: in arrivo nuovi scoop?

Maurizio Sorge, un fotografo che ha ritratto parecchi personaggi vip, ha lasciato delle dichiarazioni importanti su Stefano De Martino, danzatore campano e la cantante salentina Emma Marrone. Non sono mancati degli scoop anche su Giulia De Lellis e il nuovo fidanzato Andrea Beretta.

LE PAROLE DI SORGE SU STEFANO DE MARTINO – Il noto fotografo, ospite spesso da Barbara D’Urso, ha parlato dei tempi che furono, quelli pre-social, nei quali si poteva paparazzare davvero un personaggio vip. Ultimamente, poi, sul suo profilo Instagram ha deciso di parlare dell’ex marito di Belen Rodriguez.

Ha dichiarato innanzitutto che De Martino è un ”battitore libero’‘ dato che gli piace ”divertirsi” visto che ”al momento non ha impegni sentimentali”. Insomma, probabilmente si potrà parlare di flirt fugaci ma non di vere e proprie storie d’amore serie e durature.

Per quanto riguarda il gossip che vede Stefano De Martino e Emma Marrone, ex fidanzati, come due amanti, resta un segreto. Per alcuni potrebbe essere solo un chiacchiericcio, per altri invece mera verità. Per quanto riguarda il mondo dei paparazzi c’è chi sostiene che addirittura spesso siano i vip a chiamarli per avere scoop e nuova visibilità.

L’INTERVISTA DI FABRIZIO CORONA – In un’intervista rilasciata da Fabrizio Corona, quest’ultimo ha dichiarato: “Ora fanno tutti quello che gli ho insegnato io: De Martino chiama i fotografi per farsi paparazzare con la Boscono, la Pellegrini si lamenta che Magnini faceva lo stesso quando stavano insieme. L’unica che non fa queste cose è Belen perché è tonta”.