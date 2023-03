Emma Marrone, gita in montagna: “Ho capito che era molto pericoloso”

Emma Marrone ha deciso di trascorrere in relax alcuni giorni in montagna con gli amici. Nella giornata di ieri, la cantante ha ammesso di aver fatto la sua prima discesa con lo slittino e i follower le hanno chiesto di mostrare più contenuti rispetto a questi episodi divertenti.

Il racconto di Emma

La cantante salentina ha spiegato di non avere particolari video a riguardo ma ha deciso di dedicare tempo ai suoi fan rispondendo a qualche domanda. Emma ha raccontato di essere salita su una montagna molto elevata e di non aver capito più nulla a causa di neve e altitudine.

Successivamente, il gruppo di amici ha preso una motoslitta per salire in cima alla montagna dove un istruttore li aspettava per spiegare loro come scendere con lo slittino. La cantante ha spiegato di aver rischiato grosso ma di essersi comunque divertita.

“Ho iniziato a mettere il piede a destra, sinistra ma avevo capito che era molto pericoloso quindi ho tirato su i piedi e ho tirato giù dritta fino alla montagna, sfiorando molte volte l’orlo del precipizio. Ringrazio la vita per essermi salvata da questa cosa che non so se rifarò mai più” ha commentato ironicamente la donna. Successivamente ha spiegato di essersi molto divertita in compagnia dei suoi amici e ha concluso ironizzando: “Ora mi sto prendendo cura della mia sciatica”.

La carriera

La carriera di Emma Marrone prosegue a gonfie vele. La donna, infatti, ultimamente si è cimentata anche nel ruolo di attrice: alcuni mesi fa è stata protagonista del film “Il Ritorno”, di Stefano Chiantini. Per questo lavoro, Emma ha ricevuto il “Best Performance Award” ai “Filming Italy Los Angeles” e ora è candidata anche al David di Donatello.