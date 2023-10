Emma Marrone, il rapporto con Tony Effe: “Ci ha provato? Un pochino sì”

Durante l’estate del 2023, tra le numerose hit musicali che hanno dominato la scena si è piazzata “Taxi sulla Luna”, canzone nata dalla collaborazione tra Emma Marrone e Tony Effe. La loro relazione artistica si è trasformata in una stretta connessione sul palco, alimentando le supposizioni di alcuni fan su una probabile storia d’amore.

Solo amici, anzi fratelli

Qualche tempo fa, la nota cantante salentina decise di mettere una pietra sopra su queste voci: “No, non ci esco. Lui è mio fratello, gli voglio bene e sono felice di cantare insieme a lui”. Tuttavia, nel corso di un’intervista rilasciata a Michele Caporosso nel programma Say Waad, Emma ha aggiunto qualche dettaglio in più sul tipo di rapporto con il trapper.

“Ho lavorato con tanti artisti e adesso con lui. Non sono un’artista snob o che se la tira e pensa di essere la numero uno. Non sono una che pensa che con certi cantanti non ci deve lavorare. E onestamente non mi piace incasellarmi in uno stile e non collaborare con altri colleghi perché sono di un genere distante da me” ha esordito la cantante.

“Se lui c’ha provato con me? Un pochino sì dai. Non scendo nei dettagli perché sono una signora. Se sono state avances verbali? Sì diciamo. Non c’ho fatto nulla ragazzi, nulla, ragazzi state sereni. Se volete saperlo no, nulla” ha poi ammesso Emma sottolineando come non ci sia stato nulla tra i due.

Frecciatina all’ex Stefano De Martino

A tal proposito, Emma non si è risparmiata dal mandare una bella frecciatina al suo ex, Stefano De Martino. Recentemente, il presentatore è stato ospite nel programma Belve condotto da Francesca Fagnani. Durante l’intervista, Stefano ha parlato della sua infanzia, della sua carriera e, naturalmente, delle sue relazioni sentimentali. La giornalista ha concentrato le sue domande sulla fine del matrimonio con Belen Rodriguez, chiedendo se fosse stata causata da presunti tradimenti, a cui la showgirl argentina aveva fatto più volte allusione.

In risposta, De Martino ha negato qualsiasi tradimento, sottolineando di non essere mai stato infedele con lei e addirittura esprimendo perplessità sul comportamento degli uomini che tradiscono le proprie partner. Queste affermazioni hanno suscitato una reazione vivace dal pubblico, che lo ha accusato apertamente di mentire. In seguito alla trasmissione dell’intervista, Emma Marrone ha rilasciato un’intervista su Radio Deejay in cui sembra alludere sarcasticamente al conduttore. Parlando con l’intervistatore radiofonico, Emma ha affermato che se deve discutere di questioni spiacevoli, preferisce farlo riguardo ai suoi ex fidanzati. L’intervistatore ha risposto: “Immagino che ci sia molto materiale su cui parlare”. Emma ha sorriso e ha replicato: “Chi non ne ha?”.