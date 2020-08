Emma Marrone in lutto: il triste addio ad una persona speciale

Emma Marrone è solita rendere partecipi i fan della sua quotidianità e stavolta lo ha fatto con un avvenimento molto triste che ha sconvolto lei e tutti i suoi seguaci.

EMMA MARRONE IN LUTTO: L’ADDIO AD UN’AMICA – Un’amica di Emma Marrone ha perso la vita. Non conosciamo le circostanze dell’accaduto, ma dalle sua parole si presuppone che sia stata una malattia.

Come spesso accade, Emma ha voluto rendere partecipi i fan di quanto accaduto. Aveva coinvolto i fan anche quando aveva dovuto riprendere delle cure a causa di un tumore che le era nuovamente tornato.

Queste sono state infatti le parole rivolte all’amica: “Ciao piccoletta mia. Sei volata via dopo aver combattuto con tutte le tue forze contro un destino avverso. Ho il cuore spezzato in due. Proteggici da lassù.” Non sappiamo se fosse un’amica o una fan speciale per Emma.

La cantante le ha detto addio pubblicando una foto nella quale appaiono sorridenti e abbracciate l’una all’altra. I commenti dei fan non sono mancati e hanno trapelato dispiacere e profonda tristezza.