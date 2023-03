Emma Marrone, insulti sui social: la replica della cantante

Essere personaggi pubblici ha i suoi pro e i suoi contro, non sempre è facile gestire la fama soprattutto dall’avvento dei social. Infatti, è molto facile nascondersi dietro profili, spesso falsi, e riversare la frustrazione nei confronti di chi non apprezziamo. Questa volta è toccato ad Emma Marrone, nota cantante salentina che ha conosciuto la notorietà grazie ad Amici.

Offese e critiche su Twitter

Alcuni utenti, nello specifico uno di loro, hanno iniziato ad offendere pesantemente la cantante su Twitter con frasi poco carine e sicuramente volgari e maleducate. Il tutto poi è stato cancellato, ma è bastato davvero poco per far circolare queste parole sul web. Non solo, pare che Emma abbia anche fatto in tempo a rispondere alle offese mettendo a tacere tutti.

“E comunque nella coppia lei fa l’uomo, quando parla sembra uno scaricatore del porto di Livorno” ha scritto un utente su Twitter. Subito la risposta di Emma: “Mai viste così tante persone ignoranti e inutili sotto a un post. Fate schifo abbastanza. E pure pena. Ciao idioti”.

Non è tutto perché la persona in questione ha risposto nuovamente peggiorando di fatto la sua posizione: “Io ho solo commentato una notizia pubblicata nel web, senza offenderti o mettere in dubbio il tuo talento e le tue capacità. E non mi prendo la responsabilità dei commenti al seguito. Se dire che non sei etero ti offende, ti chiedo scusa, ma non pensavo fosse così!”. Inoltre, ha risposto anche alle persone che lo hanno criticato per i commenti volgari: “Perdonami ma a me ispira questo, che posso farci? Mi piace come artista, ma come donna no, è troppo mascolina e io preferisco la femminilità in una donna. Poi ok, scaricatore è eccessivo? Ok, ritiro l’aggettivo, ma il senso era quello. Posso esprimere un giudizio o no!?”.

Infine, la cantante ha pubblicato sul suo profilo Twitter un post di una donna che non ha risparmiato critiche e offese chiamandola “zocc**a”. Emma non è stata in silenzio, non ha nascosto il nome dell’utente in questione e ha risposto: “Cara, ti ho scelta come esempio dello schifo più totale che circola su Twitter. Adesso hai anche tu un po’ di popolarità. Ma non ti montare la testa, mi raccomando”. Colpita e affondata, insomma.