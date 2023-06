Emma Marrone è stata una delle ospiti della festa scudetto per il Napoli tenutasi allo stadio Maradona fino a tarda sera. Stefano De Martino ha presentato l’evento tanto atteso dai tifosi e in molti hanno potuto notare l’incredibile casualità per i due ex fidanzati di condividere il palco dopo tanti anni.

Emma si esibisce e abbandona il palco frettolosamente

La cantante salentina si è esibita con un brano di Pino Daniele, Napule è, ma secondo quanto trapelato dai social pare che Emma dopo l’esibizione sia letteralmente scappata, senza salutare nessuno.

Sui social si è scatenata la solita polemica che ha diviso gli utenti web, chi ha preso le difese della cantante e chi invece l’ha attaccata. “Emma è stata scortese a scappare via senza neanche voltarsi per salutare, Stefano ha anche urlato il suo nome per far fare l’applauso al pubblico” ha scritto una telespettatrice su Twitter.

Altri, invece, hanno ipotizzato un interessamento di Emma nei confronti di De Martino dopo tutti questi anni: “Mia mamma che ‘Ma Emma è scappata? Dove sta?’ No raga, lei ci sta ancora pensando”. E ancora: “Emma se ne è andata subito, pure senza salutarlo (Forse per rispettare i tempi)” oppure “Lei è letteralmente scappata, la regina”.

La verità è che molto probabilmente la cantante, per rispettare i tempi stringenti della scaletta, sia stata quasi costretta a scappare. C’è anche da dire che, a distanza di tanti anni, Emma Marrone e Stefano De Martino hanno dimostrato di volersi molto bene.