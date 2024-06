Emma Marrone, la repliche dopo le polemiche: “Quando tagliate i video, fatelo bene”

A seguito delle polemiche che recentemente l’hanno coinvolta durante le elezioni europee, Emma Marrone ha deciso di intervenire. Attraverso un lungo sfogo, la cantante ha spiegato che i recenti video divenuti virale nel web sono stati stati manipolati ad hoc per farla finire al centro delle critiche.

“Quando tagliate i video, fatelo bene” – Nel corso della sua carriera, l’artista ha sempre dimostrato di non avere peli sulla lingua, esponendosi per i temi a lei cari. Nel corso di un suo recente concerto, Emma ha voluto parlare delle elezioni europee che si sono tenute nelle scorse settimane, dicendosi delusa dalla poca affluenza che si è registrata: “Sono molto delusa dalle persone che non sono andate a votare perché intanto non cambia un ca**o“.

Le parole della cantante, però, sono state modificate, facendola finire al centro della bufera. Pur di andarle contro, infatti, alcuni haters hanno montato un video in cui la Marrone esprime il messaggio opposto. Infatti, la cantante sembrerebbe affermare che non sia andata a votare perché “non cambia un ca**o”.

Emma Marrone, quindi, ha deciso di intervenire pubblicamente per spiegare quanto accaduto. Attraverso un sfogo pubblicato sul suo account Instagram, come riportato da Novella2000, l’artista si è così scagliata contro gli haters:

“Dopo 70mila ore di van devo mettermi a fare queste cose, ma lo faccio per voi. Quando tagliate i video e li buttate su internet cercando di infangare la gente, in questo caso me, facendo i grossi… Dovete farlo bene! Assicuratevi che i video originali non esistano oppure abbiate la capacità di rimuoverli dal web.

Capito? Quando volete fare queste cose pensando di ferire persone come me, che hanno una dignità morale enorme, dovete essere veramente forti. Altrimenti fate le figure di me*da, è molto diverso da quello che ho detto io”.