Emma Marrone, le caratteristiche del suo uomo ideale: “Zitella per sempre”

Ancora una volta a finire al centro dell’attenzione è stata Emma Marrone. Durante il Power Hits Estate di RTL, evento musicale che si è tenuto in questi giorni a Verona, la cantante ha svelato le caratteristiche che dovrebbe avere il suo nome ideale.

“Zitella per sempre” – Ex vincitrice di Amici e del Festival di Sanremo, Emma è distante da tempo dalla cronaca rosa. Dopo alcune storie importanti, come quelle con Stefano De Martino e Marco Bocci, l’artista non è stata più beccata in dolce compagnia. Sembrerebbe, quindi, che attualmente nel cuore della cantante ci sia spazio solo per la musica.

Ospite di RTL 102., la Marrone ha parlato anche della sua attuale situazione sentimentale. Una giornalista, infatti, le ha chiesto se ad oggi c’è qualcuno nel suo cuore. Emma, però, ha ammesso che attualmente nella sua vita non c’è nessuno:

“L’amore è la mia musica, è l’unica cosa che non mi tradirà mai. Io non sono fidanzata, mi fidanzerò quando troverò l’uomo che mi merita, non uno qualunque, quindi è difficile”.

Quando le sono stati chieste le caratteristiche del suo uomo ideale, Emma Marrone ha subito risposto con la sua solita ironia: “Maschio risolto, non narcisista patologico, non egoriferito, non presuntuoso, umile, che gli piacciano le cose tranquille e semplici della vita e che gli piaccia solo io. Quindi ragazzi se queste sono le prerogative: zitella per sempre, non so se mi spiego”.