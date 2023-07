Emma Marrone, love story con Tony Effe? Risponde la cantante

Emma Marrone è una delle cantanti più apprezzate del panorama musicale italiano. L’ex vincitrice di Amici ne ha fatta di strada da quando varcò per la prima volta la porta della casetta del talent show. In questi giorni, la cantante salentina è finita al centro del gossip per una presunta love story con Tony Effe.

Il rapporto con Tony Effe

Emma Marrone e Tony Effe, autori del brano Taxi sulla luna, si sono esibiti sul palco di Battiti Live e il loro feeling sul palco si è percepito. Questa connessione tra i due ha dato il via ad un tam tam sui social tra i follower dei due artisti. A rendere ancora più sospetta la questione sono degli scatti pubblicati insieme, non intimi ma decisamente privati.

Un fan su TikTok ha esortato la cantante a dire come stanno le cose domandando se la sintonia tra i due non fosse in realtà una storia d’amore. “Ragazzi, comunque io devo sapere se Emma sta uscendo con Tony Effe. Devo saperlo, è proprio una questione di principio e di inciucio. Emma rispondi sotto questo video e dimmi: ‘Sì, tesoro, sto girando il mondo con Tony Effe'”.

Emma Marrone ha così risposto al fan: “Ciao tesoro, no… Non ci esco… è mio fratello, gli voglio bene e sono felice di cantare insieme a lui”. Niente di fatto, Emma e Tony Effe non sono una coppia ma si stimano e si vogliono bene come fratello e sorella.

Il desiderio di restare single

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair, la cantante salentina ha ribadito di essere single e serena della sua situazione sentimentale. Emma ha spiegato che potrebbe innamorarsi ma non è quel tipo di persona desiderosa di accoppiarsi necessariamente con qualcuno.