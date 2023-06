Emma Marrone si racconta in una lunga intervista per Vanity Fair e spiega perché fidanzarsi non è la sua priorità

Emma Marrone è di gran lunga una delle cantanti italiane più amate nel nostro Paese e una delle più note uscite dal talent Amici di Maria De Filippi. In una lunga intervista per Vanity Fair, la cantante salentina si è raccontata prendendo anche posizione su diversi temi importanti nella sua vita.

Emma e l’amore per il suo lavoro

La cantante ha spiegato più volte di amare il suo lavoro, anzi, non pensava nemmeno di raggiungere tutto questo successo. Infatti, Emma ha ironizzato: “Io non volevo fare la cantante, volevo fare la cantante famosa”. Nonostante la fama, però, lei è rimasta umile e ricorda con gioia quando è riuscita a comprarsi la sua casa da sola: “Non immagini la soddisfazione di essermi comprata una casa col mio lavoro, non dipendere da nessuno è una cosa a cui i miei mi hanno sempre incoraggiata”.

Non c’è tempo per i fidanzati

Al momento Emma è single, ma per lei sembrerebbe non essere affatto un problema. La cantante è concentrata sulla sua vita, sulla realizzazione di se stessa e sul suo lavoro. “Non mi pongo il problema. Il mio scopo nella vita è realizzare me stessa, non trovare un partner. Certo, sono fatta di carne e ci sono sere in cui mi piacerebbe trovare qualcuno a casa ad attendermi, banalmente anche nel letto, ma questo sentimento non mi spinge mai a pensare che andrebbe bene chiunque” spiega la Marrone.

“Sono single, ma non sola, ho tante famiglie […] Ho quella d’origine e siamo molto uniti, ma dopo tanti anni considero famiglia anche quella professionale, perché i legami che si creano lavorando insieme sono fortissimi e io sono una persona fedele agli affetti. Col trasferimento a Roma mi sono poi costruita un gruppo di amicizie intime, quattro persone, che sono il mio rifugio e su cui so che posso contare sempre. Per carattere posso stare senza compagno, ma non senza una comunità di affetti. Poi trovare un uomo mica è facile” ha continuato.

Parlando degli uomini della sua generazione, Emma ha specificato che “sono deboli e spaventati, indecisi. Hanno paura delle donne autonome e forti. È come se noi avessimo fatto un passo avanti per essere più libere e loro nel frattempo siano ancora nello stesso punto di prima. A volte mi ritrovo con le amiche e diciamo tutte la stessa cosa: trovare un uomo che non abbia paura di noi, di quello che siamo state capaci di diventare, è molto difficile”.

Stessa cosa per quanto riguarda l’avere figli: “Non mi sono mai immaginata madre. Ci sono stati momenti in cui mi sono detta: se arriva arriva, i figli si fanno anche per incoscienza, ma non era un mio obiettivo. Non ho resistenze ideologiche, ma la scelta ce l’ho: se volessi potrei ancora farlo da me con la fecondazione. In Italia però devi essere per forza una coppia ed è una visione della genitorialità medievale. Perché devo avere un partner per essere madre? Prima ti dicono: non fate abbastanza figli, poi provi a farli e ti mettono mille ostacoli”.

Le discriminazioni e il rapporto con il padre

Emma si è sempre esposta per i diritti e anche questa volta ha parlato delle discriminazioni: “Io però non ho vissuto la discriminazione come uno svantaggio. In tutti gli ambienti c’è sessismo, ma un uomo che non deve affrontare gli ostacoli messi a noi non immagina neanche che cosa si provi ad arrivare dove ti avevano detto che non potevi andare. A me le resistenze hanno tirato fuori una determinazione che non avrei mai saputo di avere se fosse stato tutto facile”.

Lo scorso settembre, la cantante ha perso il suo papà, con il quale aveva un rapporto profondo. “Ho come modello mio padre, che mi ha cresciuta con il suo esempio di giustizia e generosità. Era un infermiere e quando tornava a casa faceva iniezioni e medicazioni a tutto il vicinato, spesso per chi non se le sarebbe potute permettere. Io col mio ho avuto un legame bellissimo. Non era solo padre per me, ma anche figlio, amico, compagno di avventure. Certe sere uscivamo e tornavamo brilli, con mia madre che ci aspettava sulla porta. Quando i miei amici venivano a cena e a fine serata poi sgattaiolavano fuori per fumare, mio padre li guardava e diceva: ragazzi, la canna ve la potete fare anche qui. Mamma dice che io sono quella che gli somiglia di più“.