Emma Marrone, morto il cane Gaetano: il commovente post su Instagram

Quest’anno per Emma Marrone non si concluderà nel migliore dei modi. La cantante salentina e giudice di X-Factor ha subito un lutto che la sta facendo soffrire moltissimo, è morto il suo fedele cane Gaetano. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

LA MORTE DI GAETANO – Di ritorno da Milano per le vacanze natalizie, Emma Marrone sarebbe rientrata nella sua città a Lecce per passare le festività con i genitori e il fratello. Ci sarebbe dovuto essere anche il suo fedele cane, Gaetano, tuttavia non sarà così. Questo natale, come se già non lo fosse abbastanza, sarà meno allegro per la cantante e vincitrice di Amici.

Gaetano, infatti, viveva al suo fianco da diverso tempo, sin dai suoi esordi dopo la vittoria del talent show condotto da Maria De Filippi. Un fulmine a ciel sereno per Emma, la quale ha condiviso un commovente post su Instagram. La cantante era molto legata al suo cane, per questo spesso condivideva degli scatti sui social ed era diventato ormai un punto fisso per i follower di Emma.

IL POST SU INSTAGRAM – Emma Marrone ha scritto un lungo post su Instagram per ricordare il suo amico a quattro zampe e per ringraziarlo del tempo passato assieme. “Quando tornerò a casa per Natale non ci sarai. Oggi ti abbiamo detto Arrivederci Gaetano. Sei stato uno dei regali più belli della vita. Ci hai fatto sorridere, ci hai amati senza limiti e ci hai insegnato cosa significa amare. Sei e sarai per sempre un pezzo della nostra famiglia. Hai lasciato un vuoto enorme. Ma ci hai resi delle persone migliori. Ciao Amore mio. Grazie di tutto” ha scritto la cantante allegando una foto insieme a Gaetano.

Tanti i commenti, spicca quello di Stefano De Martino, ex fidanzato della cantante il quale ha conosciuto il suo cane, ma anche quello di Laura Pausini, Elisa, Simona Ventura ed Elisabetta Canalis, Veronica Peparini e Alessandra Amoroso. Tutti uniti per salutare l’ultima volta il fedele compagno di Emma. Per vedere la foto, cliccate qui.