Emma Marrone senza peli sulla lingua: “L’ultima volta che ho fatto l’amore?”

Emma Marrone, nota cantante ed ex protagonista indiscussa di Amici, si è lasciata andare a delle confidenze sui social, rispondendo al classico box delle domande dei follower. La donna, infatti, ha fatto delle dichiarazioni interessanti sulla sua sfera privata e intima, ecco cosa ha detto.

Emma senza freni: ecco l’ultima volta che ha fatto l’amore

Sono tante le star dello spettacolo che preferiscono non parlare della loro vita privata e sessuale. Anche Emma sotto questo punto di vista è molto riservata, non per una questione di pudore, quanto perché alcuni aspetti della sua vita preferisce tenerli per sé. Tuttavia, nelle ultime ore la cantante ha deciso di abbassare un po’ questo muro confidandosi con i follower.

Un utente, tramite apposito box domande, ha chiesto quando fosse stata l’ultima volta in cui ha fatto l’amore. Emma non ci ha pensato due volte e ha risposto con molta sincerità: “Dicembre scorso. Quasi un anno fa”.

Non solo, la cantante ironicamente ha aggiunto: “Lo so… Male… Anzi malissimo… Devo iniziare a darla come se non fosse mia”. Emma non è di certo la prima donna che non si concede facilmente in attesa della persona giusta con la quale creare un legame.

Ad esempio, anche la maestra Alessandra Celentano, per restare in tema Amici, ha dichiarato in un’intervista a Belve di non avere rapporti da più di dieci anni. Emma non sembrerebbe propensa ad eguagliare questo record”.

Sogno nel cassetto? Il suo immenso papà

Successivamente, la cantante ha risposto ad altre domande personali. Un utente le ha chiesto quale fosse il suo sogno e lei ha risposto: “Mio padre, ancora vivo”. Il papà di Emma, infatti, è venuto a mancare qualche mese fa a causa di una malattia.