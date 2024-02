Emma Marrone, serata con Tedua e un terzo incomodo

Il gossip tra Emma Marrone e Tedua è diventato virale dopo che entrambi hanno confessato di provare attrazione reciproca durante la settimana di Sanremo. Da allora, la coppia sembra essere diventata più vicina e, secondo alcuni video testimoni, avrebbero trascorso insieme la notte dopo la finale, festeggiando in un locale.

Il gossip tra Emma e Tedua

Emma Marrone ha concluso il suo quarto Sanremo al 14° posto nella classifica finale. Tuttavia, durante la settimana della kermesse, la cantante ha attirato l’attenzione anche per le sue dichiarazioni al di fuori del palco, che hanno acceso il dibattito nel mondo del gossip e della cronaca rosa.

In un’intervista a Fanpage pochi giorni fa, Emma ha rivelato di aver avuto dei “pensieri impuri” su Tedua, ma di aver poi rinunciato dopo aver controllato l’età del collega (nato nel 1994) su Wikipedia, scoprendo che il rapper genovese è ben dieci anni più giovane di lei. Tedua, presente a Sanremo per due serate in collegamento dalla nave Costa Smeralda, non ha negato di ricambiare i sentimenti, e i due sembrano essersi ritrovati a passare la notte insieme proprio al termine del Festival.

La serata insieme

Dopo l’annuncio della vittoria di Angelina Mango, che ha concluso Sanremo 2024, molti cantanti e artisti presenti alla settimana del Festival hanno deciso di festeggiare. In alcuni video che hanno iniziato a circolare online, si può vedere Emma Marrone visibilmente allegra, indossando occhiali da sole, ballando sul tavolo del locale sulle note di Apnea, per poi intonare Sere nere di Tiziano Ferro insieme a vari colleghi, tra cui proprio Tedua. La clip ha alimentato le voci di gossip, suggerendo un’avvicinamento tra i due e mostrando una grande intesa. Tuttavia, secondo indiscrezioni, Tedua sarebbe stato conteso anche da un’altra ragazza: Maddalena Svevi, ballerina di Amici 22. Alla serata era presente anche Bresh, che ha accompagnato Emma durante la serata dei duetti e delle cover.

Come confermato da Emma Marrone durante la sua ospitata a Domenica In il giorno successivo, la cantante ha trascorso una notte movimentata e divertente, ammettendo di non aver dormito molto ma di essersi divertita molto. In risposta alle domande di Mara Venier su eventuali incontri interessanti, Emma ha accennato a “incontri carini”, senza fornire ulteriori dettagli sulla persona in questione.