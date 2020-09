Emma Marrone è attualmente molto impegnata nel campo del lavoro, con la musica. Sta preparando un nuovo disco e sarà giudice ad XFactor. Ultimamente si è mostrata struccata e senza filtri e i fan hanno molto apprezzato.

EMMA MARRONE SI MOSTRA STRUCCATA E SENZA FILTRI – La trasmissione Rai, Che Tempo Che Fa, ha dedicato un post alla cantante italiana, mostrando una foto nella quale appare struccata, ma sempre bella.

“Spesso mi faccio vedere struccata, in tuta, come sono tutte le ragazze che vivono da sole, che lavorano, che a volte non hanno il tempo di essere perfettamente truccate, sempre ben vestite.

”Mi piace poter rappresentare una donna reale con le sue smagliature, con la pancetta, con la ritenzione idrica, perché bisogna essere fieri di quello che siamo, sempre”.

”Su Instagram mi scrivono: ‘Sei veramente tu?’. Io non mistifico, non nascondo. La gente è disabituata alla verità, ha paura di mostrarsi per ciò che è. Io cerco di dare sempre la verità”. ”Non siamo le donne perfette e patinate che si vedono ovunque”.

EMMA MARRONE E LA SUA NUOVA FIAMMA – Si vocifera da diverso tempo, anche se non si hanno le prove, che Emma Marrone abbia una relazione con il modello norvegese Nikolai Danielsen. Sappiamo che è stato inoltre anche un pugile.