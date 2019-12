Emma Marrone, una sorpresa di natale anticipata per i genitori

Qualche giorno prima di Natale, Emma Marrone ha deciso di sorprendere i suoi genitori rientrando prima del previsto nella sua adorata Puglia. E lo ha fatto in un modo originale e tenero.

LA SORPRESA – La cantante non ha perso tempo. Impaziente di ritrovare la sua famiglia si è diretta ieri ad Aradeo in provincia di Lecce. Arrivata nella sua città d’infanzia, ha colto di sorpresa i suoi genitori di notte, svegliandoli con il suo nuovo single “stupida allegria” cantato dal vivo. La madre Maria e il padre Rosario non si aspettavano di certo questa entrata trionfante e divertente da parte della loro figlia. Il tutto peraltro ripreso e documentato tramite una storie su Instagram. Le loro reazioni sono toccanti e commoventi.

IL LEGAME CON LA FAMIGLIA – Emma Marrone è da sempre molto legato ai suoi genitori. Basta pensare che la madre le è stata vicina tutto il tempo, durante il periodo in cui aveva problemi di salute. Il padre non è da meno. Con lui la cantante ha un rapporto particolarmente significativo, in quanto è proprio il signor Marrone ad averle trasmesso la passione per la musica. Passione coltivata da Emma dai suoi primi passi con il padre chitarrista, al successo e la svolta ad Amici. Per vedere il video della cantante, clicca qui.