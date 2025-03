Emma Muscat, cicogna in arrivo per la cantante: l’annuncio

Recentemente intervistata dal settimanale Chi, Emma Muscat ha deciso di annunciare di essere in dolce attesa. L’amata cantante e il compagno Kurt, con il quale è legata da anni, si preparano a diventare genitori.

L’ANNUNCIO – Nota per la sua partecipazione ad Amici 17, edizione dove a trionfare è stato Irama, Emma non ha mai smesso di fare musica. La cantante, infatti, ha rappresentato Malta, suo paese di origine, all’Eurovision Song Festival nel 2022.

Nonostante la sua notorietà, la Muscat ha sempre voluto tenere la sua vita privata lontana dal gossip. In una recente intervista, però, l’artista ha deciso di condividere una splendida notizia: l’arrivo del suo primo figlio.

Al magazine di Alfonso Signorini, l’ex volto di Amici ha svelato di essere incinta, rivelando come lei e il compagno lo hanno scoperto:

“A dicembre, circa una settimana dopo il mio compleanno (il 27 novembre, ndr), avevo appena compiuto 25 anni. Quindi è arrivato davvero come regalo inaspettato, ma è stato il regalo più bello che potessi ricevere. Eravamo a casa, io e Kurt, il mio compagno. Quel momento lo porterò nel cuore per sempre. Uno di quegli attimi in cui il tempo sembra fermarsi e sai che la vita sta per cambiare per sempre, ma in un modo bello”.

Tra le mille emozioni che sta vivendo in questo periodo, Emma non ha nascosto nemmeno la paura che sta provando:

“Da 1 a 10? Dieci! Ma non per il parto. Sto vivendo un mix di emozioni, in cui c’è la paura, c’è la felicità, ci sono diversi sentimenti, tante lacrime di gioia. Ho un po’ paura di quello che sta per arrivare, lo ammetto, ma è un momento bellissimo. Sto imparando nuove cose ogni giorno. Adesso in questo periodo mi sto riposando tanto, sto evitando di viaggiare perché mi stanco subito. Provo molta gratitudine. Sto vivendo un momento di trasformazione, non solo come donna, ma anche come artista, come essere umano. E finora è un viaggio meraviglioso”.