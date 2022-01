Emma Roberts e Garrett Hedlund si sono lasciati dopo tre anni insieme

Emma Roberts e Garrett Hedlund confermano la loro rottura dopo tre anni insieme.

Secondo la rivista statunitense People, i due attori, genitori di un bimbo di un anno, Rhodes, si sono lasciati da poco dopo aver passato tre anni insieme. Una fonte vicina alla coppia ha rivelato che la relazione tra i due si è conclusa qualche settimana fa dopo mesi di crisi di coppia.

La fonte vicina a Emma Roberts e Garrett Hedlund ha commentato la rottura:

“è triste. Stanno facendo del loro meglio per essere entrambi presenti come genitori. Sono stati mesi difficili.”

Al momento nessuno dei due attori si è pronunciato sulla separazione.

In passato Emma Roberts era stata legata sentimentalmente all’attore Evan Peters, conosciuto sul set di American Horror Story. Garrett Hedlund invece ha avuto una relazione con Kirsten Dunst dal 2011 al 2016, prima di legarsi pubblicamente alla Roberts.

Per quanto riguarda la vita professionale, Roberts è stata vista recentemente nel film Holidate e produrrà la serie First Kill per Netflix. Hedlund invece è apparso in un episodio della serie Modern Love e nel film Gli Stati Uniti contro Billie Holiday.