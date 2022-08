Emma Watson, nuovo amore: mano nella mano con il figlio di un noto imprenditore inglese

Stando a quanto paparazzato nei giorni scorsi, Emma Watson avrebbe un nuovo amore. Ma chi è il ragazzo avvistato mano nella mano con l’attrice di Harry Potter?

NUOVO AMORE – Recentemente a Venezia per una breve vacanza, Emma è stata avvistata insieme a Brandon Green, figlio del magnate della moda Sir Philip Green. I due, secondo i presenti, si sarebbero mostrati complici e affiatati.

Da sempre riservata sulla sua vita privata, la Watson non ha voluto lasciare alcun commento riguardo questo ultimo gossip che la vede protagonista. In molti, però, si sono iniziati a chiedere chi sia Brandon.

Il ragazzo è, come detto in precedenza, figlio di Sir Philip Green, proprietario dell’Arcadia Group. Il gruppo possiede marchi di fascia alta come come Evans, Dorothy Perkins, Topshop / Topman, Wallis, Miss Selfridge, Burton e Outfit. Nonostante le difficoltà commerciali avute nel 2020, l’uomo continua ad essere tra i più ricchi della Gran Bretagna.

Alcune informazioni su Brandon le ha fornite anche il Daily Mail, svelando che lui ed Emma si sarebbero conosciuti grazie a degli amici in comune. Il 29enne, poi, avrebbe corteggiato per molto tempo l’attrice. Stando a quanto scoperto, i due starebbero insieme da ben un anno.