Emozioni a Sanremo, in lacrime la moglie di Amadeus: la classifica della prima serata

La prima giornata del Festival di Sanremo è andata e i risultati per Amadeus sono stati davvero fenomenali. Durante la prima serata, infatti, il conduttore televisivo ha superato lo share dello scorso anno con quasi tredici milioni di spettatori che hanno seguito il Festival della canzone italiana.

A spiccare, sul palco, è stato non solo Amadeus ma anche Tiziano Ferro, Fiorello, Diletta Leotta e Rula Jebreal. Il monologo di quest’ultima, in particolare, ha fatto alzare l’intero teatro. Scritto insieme a Selvaggia Lucarelli, il tema era incentrato sulle donne.

Tra i vari applausi, anche quello della moglie di Amadeus, Giovanna Civitillo, la quale è scoppiata in lacrime. La bella moglie di Amadeus, con un post su Intagram, si è complimentata con tutti ma in particolare con suo marito. Questo il messaggio: “Ovviamente sono di parte, ma sei stato bravissimo amore mio” (clicca qui per vedere il post e la foto pubblicata da Giovanna Civitillo”

Intanto, questa la classifica della prima serata di Sanremo:

1. Le Vibrazioni – Dov’è

2. Elodie – Andromeda

3. Diodato – Fai rumore

4. Irene Grandi – Finalmente io

5. Marco Masini – Il confronto

6. Alberto Urso – Il sole ad est

7. Raphael Gualazzi – Carioca

8. Anastasio – Rosso di rabbia

9. Achille Lauro – Me ne frego

10. Rita Pavone – Niente (Resilienza 74)

11. Riki – Lo sappiamo Entrambi