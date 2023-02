Empoli 0-2 Napoli, Spalletti non felice del tutto: rimprovero a diversi calciatori tra cui Kvara

Contro l’Empoli il Napoli ha portato a casa altri tre punti importanti per la lotta al campionato di Serie A. Sono ben diciotto i punti di vantaggio dalla seconda in classifica, l’Inter, che sfiderà domani il Bologna in trasferta.

Luciano Spalletti può ritenersi soddisfatto della partita, ma al mister non sono piaciute alcune cose. L’allenatore vuole sempre la perfezione e avrebbe preferito chiudere prima il discorso mettendo a segno anche la terza rete.

Rimproveri ci sono stati non solo per Anguissa ed Osimhen, ma anche per Kvara. L’attaccante azzurro, infatti, ha perso una grande occasione che avrebbe l’avrebbe portato in area di rigore: “Kvara, look the line, look the line… ca****“. Anche al termine della partita Spalletti ha ricordato gli errori commessi. Per puntare in alto, infatti, bisogna sfruttare tutte le occasioni e stare sempre sul pezzo.